Семь новых индустриальных кварталов появятся на западе Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В рамках городского проекта "Индустриальные кварталы" в ЗАО будет выполнен комплексный редевелопмент семи территорий, площадь которого составит почти 250 гектаров. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"На месте бывших промзон появятся высокотехнологичные экологичные производственные предприятия, промышленные технопарки, общественно-деловая застройка, детские сады, школы, поликлиники, а также комфортные жилые дома", – рассказал Ефимов.
Кроме того, появятся около 24 тысяч новых рабочих мест. По словам Ефимова, в новые объекты будет инвестировано около триллиона рублей, бюджетный эффект составит 105 миллиардов рублей в год.
Заммэра пояснил, что шесть проектов коснутся бывших промышленных территорий. Также еще один включает недострой.
Ранее сообщалось, что на территории реорганизуемой промзоны "Грайвороново" построят 14 социальных объектов.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что на территории появятся семь детских садов на 1 850 мест, шесть школ на 4 875 мест и детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену, а также жилые и нежилые здания.
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