Детсады, школы и поликлинику построят на месте бывшей промзоны "Грайвороново"

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На территории реорганизуемой промзоны "Грайвороново" построят 14 социальных объектов. Об этом сообщается на портале столичного Стройкомплекса.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что на территории появятся семь детских садов на 1 850 мест, шесть школ на 4 875 мест и детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену, а также жилые и нежилые здания.

"Редевелопмент части производственной зоны № 56 "Грайвороново" на юго-востоке столицы предполагает строительство более 3,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Это свидетельствует о том, что некогда бесхозные и запущенные территории сегодня развиваются комплексно – вместе с жилыми кварталами появляются объекты социальной инфраструктуры, создается комфортная и удобная городская среда", – отметил Бирюков.

Он подчеркнул, что за счет средств городского бюджета также будет реконструирован 2-й Грайвороновский проезд на участке между Рязанским проспектом и железнодорожной линией Новопролетарская. Также через промзону пройдет Юго-восточная хорда.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, в свою очередь, отметил, что на территории уже сданы в эксплуатацию дома в пяти жилых комплексах общей площадью 450 тысяч квадратных метров.

"Сейчас строятся жилые дома площадью более 400 тысяч квадратных метров. Дальнейшее развитие территории промзоны "Грайвороново", не охваченной утвержденными проектами планировки, планируется в рамках механизма комплексного развития территорий", – заключил Левкин.

Ранее сообщалось, что в Москве реорганизуют бывшие промзоны Соколиная Гора и Алтуфьевское Шоссе. Новые территории будут развивать за счет строительства социальной и жилой инфраструктуры, а также общественно-производственной застройки.