В Москве реорганизуют бывшие промзоны Соколиная Гора и Алтуфьевское Шоссе

12:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Бывшие столичные промышленные зоны Соколиная Гора и Алтуфьевское Шоссе реорганизуют. Такое решение было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК), сообщается на официальном портале мэра и правительства города.
"На территории бывшей производственной зоны Соколиная Гора планируется редевелопмент сразу двух участков, еще два расположены на месте бывшей промзоны Алтуфьевское Шоссе. Всего эти территории занимают более 70,7 гектара", – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Специалист объяснил, что новые территории будут развивать за счет строительства социальной и жилой инфраструктуры, а также общественно-производственной застройки. Реконструкция промзон приведет к тому, что в Москве появится 22 тысячи новых рабочих мест.
На территории промзоны Соколиная Гора реорганизуют участки общей площадью 49,8 гектара, причем площадь застройки составит 675 тысяч квадратных метров. Что касается промзоны Алтуфьевское Шоссе, то здесь на объекты отведено 358,5 тысячи квадратных метров, из них 263 тысячи подготовят для строительства нежилых зданий.
В 2020 году город одобрил реализацию 19 проектов по комплексному развитию территорий. Так, обновят промзоны Красный Строитель, Бережковская Набережная, Капотня, Выхино и ряд других.
Ранее в декабре сообщалось, что общественно-производственные объекты, жилье и социальная инфраструктура появятся на месте бывшей промзоны Осташковское Шоссе и двух территорий в промзоне Грайвороново. Суммарно эти территории занимают более 35 гектаров.
В Москве началось развитие территории бывших промзон
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