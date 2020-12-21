Бывшие промзоны Осташковское Шоссе и Грайвороново реорганизуют

08:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Общественно-производственные объекты, жилье и социальная инфраструктура появятся на месте бывших промзон Осташковское Шоссе и двух территорий в промзоне Грайвороново, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что решение об установлении границ комплексного развития территории приняли на заседании градостроительно-земельной комиссии.
По его словам, суммарно все эти территории занимают более 35 гектаров. На территории промзоны Осташковское Шоссе возведут жилые дома площадью 61,5 тысячи квадратных метров и объекты социальной инфраструктуры площадью почти 13 тысяч квадратных метров.
В Грайворонове производственные и административно-деловые сооружения построят на территории 55,5 тысячи квадратных метров, а жилье и социальные объекты – на 313 тысячах квадратных метров.
Всего в этом году ГЗК одобрила реализацию 18 проектов комплексного развития территорий. Реорганизуют промзоны Красный Строитель, Бережковская набережная, Капотня, Выхино, Трикотажная, Перово, Теплый Стан, Никулинская, Кунцево, Свиблово, Коровино (проект 2) и Верхние Котлы. Помимо этого, в 2020 году заключены первые договоры КРТ относительно промзон Октябрьское Поле и Коровино.
Договоры на развитие промзон Братцево, Чертаново и Южное Бутово заключат в 2021 году. На 30 гектарах этих территорий построят современные объекты производственного и общественно-делового назначения, а также жилые дома, объекты под образовательные и спортивные цели, а также цели здравоохранения.
Как рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, планируемый объем инвестиций в проекты составит около 36,7 миллиарда рублей, создадут более 6,8 тысячи рабочих мест, а ожидаемый бюджетный эффект для города превысит 3,5 миллиарда рублей в год.
Ранее власти Москвы приняли решение о комплексном развитии территорий производственной зоны "Алтуфьевское Шоссе". В проект планируется вложить более 45 миллиардов рублей частных инвестиций. На этой территории появятся научно-производственные и общественно-деловые объекты, а также жилые дома. Сейчас там нет действующих производственных объектов.
Планируется реорганизовать территорию площадью 29,17 гектара, на ней будет возведена 721 тысяча квадратных метров различных объектов, 470 тысяч из которых – общественно-деловая и научно-производственная застройка.
В Москве началось развитие территории бывших промзон
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