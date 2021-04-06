В Москве ввели в эксплуатацию три жилых дома на территории бывшей промзоны Калошино

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Три новых жилых дома ввели в эксплуатацию на территории бывшей промзоны Калошино. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Суммарно в домах насчитывается 690 квартир, а общая площадь составляет 58 тысяч 353 квадратных метра.

Объект состоит из трех корпусов, которые соединены между собой общим стилобатом с подземной парковкой.

Проект предусматривает строительство трех детских садов и школы. Также на территории ЖК "Сиреневый парк" запланирована высадка более трех гектаров зеленых насаждений.

Ранее в жилом комплексе "Переделкино Ближнее" в ТиНАО ввели в эксплуатацию дом на 506 квартир. Расположен ЖК в деревне Рассказовке поселения Внуковского. Первые этажи жилого дома займут административно-офисные помещения, магазины, аптеки. Хранить сезонные вещи жильцы смогут в индивидуальных кладовых.