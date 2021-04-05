Жилой дом построят в районе Котловка по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жилой дом построят в столичном районе Котловка по программе реновации. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, фасады новостройки будут оформлены с использованием плитки с мраморной крошкой "под кирпич".

"Здание будет состоять из двух корпусов переменной этажности, объединенных общим стилобатом", – добавил он.

Кроме того, Кузнецов отметил, что дом отлично впишется в окружающую застройку. На перекрестке Севастопольского проспекта и улицы Дмитрия Ульянова на данный момент доминируют два дома с ярким оформлением. Новостройка появится по адресу улица Дмитрия Ульянова, владения 47–49.

Ранее сообщалось, что четыре новых дома по программе реновации ввели в Москве за последние 10 дней. Уточняется, что речь идет о новостройках на Ереванской, Новощукинской, Флотской улицах, а также на улице Плеханова.