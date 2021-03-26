Дом по программе реновации передали под заселение в Кузьминках

26 марта, 21:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В столичном районе Кузьминки по программе реновации началось расселение жителей дома на Жигулевской улице. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"25 марта более 200 жителям панельной пятиэтажки по адресу улица Жигулевская, дом 12, корпус 6, предложили новые равнозначные квартиры в новом доме 103а на Волгоградском проспекте, и с сегодняшнего дня стартует переселение", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Как он уточнил, в данном районе передали под заселение шесть новых корпусов.
Дом на Волгоградском проспекте был сдан в эксплуатацию в конце прошлого года. Площадь жилых помещений составляет более восьми тысяч квадратных метров.
Левкин добавил, что в Кузьминках в стадии расселения находятся жители девяти домов.
Всего на территории района на юго-востоке Москвы сносу подлежат 287 домов.
Ранее стало известно, что дом по программе реновации построят в Северном Бутове. Фасады облицуют керамогранитной плиткой и металлическими кассетами.
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