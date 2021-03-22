Около 20 новостроек по программе реновации передали под заселение на северо-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На северо-востоке столицы под заселение передали 18 новостроек по программе реновации, еще одна находится в эксплуатации. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, корпус на улице Фонвизина ввели в эксплуатацию в феврале 2021 года. Кроме того, в СВАО в стадии строительства находится еще 21 объект общей площадью более 240 тысяч квадратных метров.

Руководитель ведомства добавил, что новостройки находятся в восьми районах округа.

"По четыре новостройки располагаются в районах Бабушкинский, Северный и Северное Медведково, еще три – в Южном Медведково. В Бутырском, Лосиноостровском, Марьиной Роще и Ростокине – по одному новому дому", – уточнил Левкин.

Всего на северо-востоке столицы в программу реновации включены 499 домов. В них проживают 86,5 тысячи горожан. В целях организации волнового расселения жителей по программе реновации в СВАО подобрали 66 стартовых площадок.

Ранее сообщалось, что в Очаково-Матвеевском в 2021 году введут в эксплуатацию дом по программе реновации. Новостройка будет находиться на улице Веерной.

