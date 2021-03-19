Дом по реновации на Веерной улице введут в эксплуатацию в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В столичном районе Очаково-Матвеевское в 2021 году введут в эксплуатацию дом по программе реновации. Об этом сообщил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, новостройка будет находиться по адресу улица Веерная.
"В настоящее время завершаются работы по возведению монолитных конструкций, ведутся работы по устройству наружных стен и внутренних инженерных систем", – цитирует руководителя ведомства портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что дом будет состоять из шести секций. Фасады новостройки сделают белыми, там установят корзины для кондиционеров, лоджии застеклят. Общая площадь квартир составит 25 902,5 квадратного метра.
Для маломобильного населения оборудуют семь специальных квартир. Ширина проходов там будет не меньше двух метров. В пожаробезопасных зонах и санузлах таких квартир установят переговорные устройства для связи с диспетчером.
Кроме того, в каждой секции появятся грузо-пассажирские лифты. Первый этаж дома сделают нежилым, там откроются магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, центры для детей.
Ранее сообщалось, что в середине 2021 года в Бутырском районе столицы начнется расселение по программе реновации жилья. В новостройку на улице Фонвизина переедут 160 семей.
"Это наш город": в 2021 году в рамках программы реновации планируют сдать более 90 домов
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