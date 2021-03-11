Строительство дома по программе реновации началось в районе Можайском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичном районе Можайском началось строительство дома по программе реновации на 134 квартиры. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамент строительства.

Как рассказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов, трехсекционный дом с подземным паркингом начали возводить по адресу улица Петра Алексеева, владение 12.

"В настоящее время идут работы подготовительного периода, установка ограждений и устройство временных дорог. Ввод в эксплуатацию планируется в следующем году", – приводятся в сообщении слова Загрутдинова.

Отмечается, что квартиры будут иметь улучшенную отделку, соответствующую стандартам программы реновации.

В пресс-службе рассказали, что фасады здания облицуют керамогранитом, на них установят корзины под кондиционеры, а лоджии остеклят. В вестибюле каждой секции дома разместят колясочную, комнату консьержа, кладовую.



Территорию около здания благоустроят и озеленят. Там высадят деревья и кустарники, оборудуют площадки для детей и занятий спортом, а также зону для отдыха взрослых.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин ранее сообщил, что около 70 новостроек отдадут в этом году под расселение участников программы реновации в Москве. По его словам, в городе около 34 тысяч человек находятся в стадии расселения – это жители 224 домов. Из этого числа более 25,5 тысячи горожан уже получили новые квартиры. Новое жилье планируется предоставить еще 32 тысячам жителей.

Программа реновации стартовала в 2017 году. Она была создана для предотвращения появления аварийного жилья в городе. Левкин подчеркнул, что основой новых принципов развития города стала ориентированность на развитие человеческого потенциала.

