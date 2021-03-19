Расселение по реновации в Бутырском районе начнется в середине года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В середине 2021 года в Бутырском районе столицы начнется расселение по программе реновации жилья. В новостройку на улице Фонвизина переедут 160 семей. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, она находится в шаговой доступности от демонтируемых объектов. Жителям не придется менять привычные маршруты. Кроме того, еще три дома расселят и демонтируют до 2024 года.



"Одна из целей программы реновации – это создание качественной городской среды, ориентированной на человека. Благодаря тому, что расселение ведется зачастую в пределах одного квартала, участники программы продолжают жить прежней жизнью в хорошо знакомых местах, но при этом в лучших условиях", – цитирует руководителя ведомства портал мэра и правительства Москвы.

Ранее сообщалось, что в Головинском районе по адресу Кронштадтский бульвар, владение 55А, подходит к концу постройка дома по программе реновации. Его хотят ввести в эксплуатацию до конца 2021 года.