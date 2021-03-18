Дом по программе реновации в Головинском районе введут в эксплуатацию в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Головинском районе по адресу Кронштадтский бульвар, владение 55А, подходит к концу постройка дома по программе реновации. Его хотят ввести в эксплуатацию до конца 2021 года, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента строительства Рафика Загрутдинова.
"Завершен монтаж конструкций здания, на финальной стадии – монтаж оконных блоков. Ведутся работы по армированию и бетонированию фундаментной плиты подземного паркинга, устройство внутренних межквартирных и межкомнатных перегородок, начался монтаж систем вентиляции", – уточнил Загрутдинов.
Жилой дом будет двухсекционным, с подземной одноуровневой стоянкой. Планируется, что его фасады облицуют панелями с отделкой из керамического фасадного кирпича.
Для участников программы реновации тут предусмотрят 225 квартир. Четыре квартиры оборудуют для маломобильных жильцов.
Отделка во всех помещениях будет соответствовать стандартам реновации. Вход в здание, полы вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах сделают на одном уровне с землей.
Придомовую территорию обустроят, там появятся спортивная и детская площадки. Как отметил Загрутдинов, в районе Головинском новые квартиры получат жители 137 пятиэтажек.
Ранее новый онлайн-сервис для переезда по программе реновации заработал в Москве. Грузчики помогут перевезти мебель, бытовую технику и вещи в новую квартиру.
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