Новый онлайн-сервис для переезда по программе реновации заработал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жители столицы, переезжающие в новые дома по программе реновации, теперь смогут получить бесплатную помощь грузчиков не только при личном обращении в центр информирования по расселению, но и через сайт. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В результате грузчики помогут перевезти мебель, бытовую технику и вещи в новую квартиру. Для этого будущим новоселам надо подать заявку через сервис "Помощь в организации переезда".

"Благодаря программе реновации более миллиона москвичей переедут в новые квартиры. Городу важно сделать переезд максимально простым и комфортным для каждого участника программы. Новый сервис поможет жителям перевезти вещи в новое жилье и сэкономить время, которое ушло бы на самостоятельный поиск грузоперевозчиков", – подчеркнул первый замруководителя аппарата мэра и правительства города Евгений Козлов.

Отмечается, что онлайн-услугой помощи грузчиков смогут воспользоваться только собственники и наниматели жилья, которые зарегистрированы на mos.ru. Им потребуется указать в личном кабинете свои данные, в том числе СНИЛС.

Как отметил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин, указывать данные нужно для удобства участников программы реновации. В результате людям не придется собирать каких-либо дополнительных справок, когда все документы подтвердят.

"Домашних животных, личные документы и ценные предметы жителям нужно перевозить самостоятельно", – обратил внимание Сергей Левкин.

Новая услуга была разработана специалистами департамента информационных технологий и департамента градостроительной политики города Москвы.

Развитие суперсервиса осуществляется по поручению мэра Москвы.

К приезду грузчиков жителям Москвы надо заранее подготовить вещи. Грузчики приедут в назначенный день и время и перевезут вещи, даже если старое и новое жилье находится на расстоянии 100 метров.

Ранее говорилось, что новое жилье по программе реновации в столице получили 26 тысяч человек. По всему городу демонтировали 48 старых домов.