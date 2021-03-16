Новое жилье по программе реновации в столице получили 26 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Уже 26 тысяч человек получили новое жилье с момента старта программы реновации в Москве. Об этом сообщили в столичном комплексе градостроительной политики и строительства.

"Программа реновации в Москве продолжает набирать обороты. К настоящему моменту начато расселение 34,3 тысячи участников программы, проживающих в 226 старых домах, из них 26 тысяч уже успели получить ключи от новых квартир", – заявил глава ведомства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, по всему городу демонтировали 48 старых домов. На их месте возведут новое жилье по программе реновации.

Бочкарев также рассказал, что к настоящему моменту в Москве полностью построили 102 новых дома, из которых под заселение передано уже 79 зданий. Работы продолжаются на 175 объектах, еще 98 домов проектируются.

Ранее в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы объявили, что новый дом по программе реновации появится в Можайском районе столицы. Новостройку разместят на улице Красных Зорь, она будет рассчитана на 320 квартир.

