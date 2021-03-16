Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

10:13

Дом по программе реновации построят в Можайском районе Москвы

город строительство реновация

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Дом по программе реновации возведут на улице Красных Зорь в Можайском районе столицы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

Как уточняется, разрешение на строительство дома уже выдал Мосгосстройнадзор.

"Во владении 23/25 на улице Красных Зорь появится пятисекционная новостройка переменной этажности с двумя проходными арками, рассчитанная на 320 квартир, общей площадью 34 тысячи квадратных метров", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что разрешение на строительство действует до 12 апреля 2023 года.

Ранее в Можайском районе столицы началось строительство дома по программе реновации на 134 квартиры. Трехсекционный дом с подземным паркингом начали возводить по адресу улица Петра Алексеева, владение 12.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать