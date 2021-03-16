Дом по программе реновации построят в Можайском районе Москвы

10:13
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Дом по программе реновации возведут на улице Красных Зорь в Можайском районе столицы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.
Как уточняется, разрешение на строительство дома уже выдал Мосгосстройнадзор.
"Во владении 23/25 на улице Красных Зорь появится пятисекционная новостройка переменной этажности с двумя проходными арками, рассчитанная на 320 квартир, общей площадью 34 тысячи квадратных метров", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что разрешение на строительство действует до 12 апреля 2023 года.
Ранее в Можайском районе столицы началось строительство дома по программе реновации на 134 квартиры. Трехсекционный дом с подземным паркингом начали возводить по адресу улица Петра Алексеева, владение 12.
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