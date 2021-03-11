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Город

14:49

Более 100 семей в Люблине к середине года первыми переедут в новое жилье по реновации

город реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Больше 100 семей в столичном районе Люблино к середине 2021 года первыми получат новые квартиры в рамках расселения по программе реновации жилфонда Москвы, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.

По словам главы ведомства Сергея Левкина, в этом районе будут переезжать жители дома на улице Люблинской, 111, строений 2 и 3. Они получат квартиры в соседней новостройке на улице Люблинской, доме 111б, корпусах 1 и 2.

"Тем самым они станут первыми новоселами в районе. Ориентировочные сроки начала переселения – середина этого года", – сказал Левкин.

Всего в Люблине до 2024 года в рамках первого этапа программы реновации планируется предоставить новое жилье почти 10 тысячам москвичей и расселить 48 домов.

Всего в этом районе подобрано 18 стартовых площадок, а расселению подлежат 152 жилых дома, в которых проживают 29,7 тысячи жителей.

Ранее сообщалось, что жители восьми домов в районе Кузьминки расселяются по программе реновации. До 2024 года в рамках первого этапа программы новое жилье планируется предоставить 7,5 тысячи человек, предстоит расселить и демонтировать 33 дома.

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