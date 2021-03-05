Жители восьми домов в Кузьминках расселяются по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители восьми домов в районе Кузьминки расселяются по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

По словам главы ведомства Сергея Левкина, до 2024 года в рамках первого этапа программы новое жилье планируется предоставить 7,5 тысячи человек, предстоит расселить и демонтировать 33 дома.

Он добавил, что недавно в Кузьминках началось заселение новостройки на Волгоградском проспекте, 161а. В этом доме равнозначное жилье предложат жильцам располагающейся по соседству пятиэтажки – дом 161, корпус 2.

На сегодняшний день на территории этого района по программе реновации под заселение передали пять новых жилых корпусов.

Ранее сообщалось, что расселение по программе реновации в новый дом в районе Щукино начнется весной. Сергей Собянин рассказал, что новоселы смогут посмотреть новый дом до переезда и, в случае наличия претензий к качеству отделки квартиры, обратиться в специальный центр на первом этаже новостройки.

По словам главы компании-подрядчика "МСУ-1" Ильи Зюбина, строительные работы в новом доме по адресу улица Новощукинская, владение 8, корпус 1, должны быть завершены в марте. Расселение запланировано на май. В настоящее время специалисты завершают благоустройство придомовой территории.

