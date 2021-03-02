Дом по программе реновации введут в эксплуатацию в Зюзине до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Дом по программе реновации введут в эксплуатацию в столичном районе Зюзино до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

"В районе Зюзино по адресу улица Керченская, владение 26, корпус 1, в этом году введут жилой дом для расселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы по черновой и чистовой отделке квартир", – рассказал руководитель ведомства Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что в квартирах предусмотрена улучшенная отделка в соответствии со стандартами программы реновации. Для отделки фасадов здания были использованы клинкерная плитка и пиленый фасадный кирпич, на них установят корзины для кондиционеров.

В вестибюле жилой части разместятся колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.

"Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли – мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд", – отметили в пресс-службе.

Всю прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Там оборудуют детскую и спортивную площадки, а также создадут пространство для отдыха взрослых.

Ранее сообщалось, что расселение по программе реновации в новый дом в районе Щукино начнется весной. Сергей Собянин рассказал, что новоселы смогут посмотреть новый дом до переезда и, в случае наличия претензий к качеству отделки квартиры, обратиться в специальный центр на первом этаже новостройки.

По словам главы компании-подрядчика "МСУ-1" Ильи Зюбина, строительные работы в новом доме по адресу улица Новощукинская, владение 8, корпус 1, должны быть завершены в марте. Расселение запланировано на май. В настоящее время специалисты завершают благоустройство придомовой территории.

