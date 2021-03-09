В Москве планируют построить 45 млн кв м недвижимости по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В рамках реорганизации территорий, которые попали в программу реновации жилого фонда, планируется построить 45 миллионов квадратных метров, сообщил журналистам глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, программа реновации затрагивает миллион человек – это более 5 тысяч домов и 16 миллионов квадратных метров.

"Программа нарастает в геометрической прогрессии. Нам нужно построить под переселение порядка 22 миллионов квадратных метров жилья, а всего на месте реорганизации этих территорий мы построим 45 миллионов квадратных метров", – сказал он.

В конце декабря 2020 года стало известно, что за год в Москве подобрали 49 площадок для строительства по программе реновации. Большая их часть расположена в Юго-Восточном округе столицы.

Программу реновации в Москве утвердили в августе 2017 года. С момента официального запуска проекта в эксплуатацию ввели 84 новых дома.

Руководитель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко ранее рассказал, что с начала 2020 года организация оформила 54 разрешения на строительство жилых домов по программе реновации.

