Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сирена ракетной опасности была запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Если вы находитесь дома – не подходите к окнам", – написал он.

Гладков призвал жителей, находящихся на улице, спуститься в укрытие или иное безопасное место.

ТАСС со ссылкой на корреспондента, находящегося в Белгороде, сообщает, что в городе были слышны звуки взрывов после запуска сирены.

Ранее губернатор заявил, что семь человек пострадали после отражения атаки ВСУ по Белгороду и Белгородскому району.

Минобороны РФ отмечало, что над Белгородской областью ПВО уничтожила шесть авиационных управляемых бомб, две ракеты и один беспилотник.