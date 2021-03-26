Дом по программе реновации построят в Северном Бутове

26 марта, 20:12
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Северном Бутове продолжается строительство дома с трехцветным фасадом по программе реновации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы
"Ввод дома в эксплуатацию запланирован на этот год. В настоящее время завершаются отделочные работы и благоустройство территории", – уточнил руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.
Жилой дом возводят по индивидуальному проекту. Новостройка располагается по адресу Феодосийская улица, владение 7, дом 1.
Фасады этого дома облицуют керамогранитной плиткой и металлическими кассетами.
Дом по реновации будет состоять из трех секций на 230 квартир, из которых 51 однокомнатная, 145 двухкомнатных, а также 34 трехкомнатные. Во всех квартирах будут остекленные лоджии.
В каждой из секций новостройки оборудуют вестибюль, два пассажирских лифта грузоподъемностью 630 и тысяча килограммов.
Для безопасного и удобного передвижения маломобильных жильцов создана безбарьерная среда. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже будут находиться на одном уровне с землей.
Планируется, что под домом сделают одноэтажную подземную парковку.
Ранее говорилось, что почти 27 тысяч москвичей переехали в новые квартиры с начала программы реновации.
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