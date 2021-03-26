Почти 27 тыс москвичей переехали в новые квартиры с начала программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 27 тысяч москвичей получили ключи от новых квартир с начала осуществления программы реновации в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"На сегодняшний день в процессе оформления расселения находятся более 34 тысяч участников программы, проживающие в 226 старых домах. Из них 26,6 тысячи жителей уже переехали в новые квартиры", – заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что 48 старых домов были демонтированы по технологии умного сноса, на их месте можно будет начать возведение инфраструктуры и новых жилых зданий под расселение участников программы.

Всего, по информации Бочкарева, на данный момент завершено строительство 102 домов общей жилой площадью 1,2 миллиона квадратных метров, 179 объектов площадью 2,76 миллиона квадратных метров находятся на стадии строительства. Кроме того, на стадии проектирования находится еще 98 домов площадью 1,9 миллиона квадратных метров.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке столицы под заселение передали 18 новостроек по программе реновации, еще одна находится в эксплуатации. Корпус на улице Фонвизина ввели в эксплуатацию в феврале 2021 года. Кроме того, в СВАО в стадии строительства находится еще 21 объект общей площадью более 240 тысяч квадратных метров.