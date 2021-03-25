Москвичи получили более 31 тысячи уведомлений о программе реновации в суперсервисе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Суперсервис "Помощь при переезде в рамках программы реновации" помог москвичам получить более 31 тысячи уведомлений об этапах расселения. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Благодаря сервису участники программы смогли получить информацию о начале расселения, оповещения о необходимости подписания нужных документов, проект договора на новую квартиру, сведения об устранении строительных дефектов и многое другое.

Тестовый режим онлайн-информирования стартовал еще летом 2020 года, однако полноценно заработал только в ноябре. Сейчас сервисом пользуются жители 48 домов, некоторые из которых уже находятся на этапе переезда.

Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что в марте был запущен еще один специальный сервис для помощи участникам программы с организацией переезда.

Ранее стало известно, что по программе реновации уже началось расселение жильцов 226 домов, при этом почти треть из них уже полностью переехала. Большинство расселенных домов находится в центре столицы, а также на юго-западе и западе города. Кроме того, специалисты демонтировали уже 48 домов.

