По программе реновации в Москве расселили 86 домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

По программе реновации началось расселение жильцов 226 домов, при этом почти треть из них уже полностью переехала. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, большинство расселенных домов находится в центре столицы, а также на юго-западе и западе города. Кроме того, специалисты демонтировали уже 48 домов.



"По итогам заседания президиума правительства Москвы в феврале​ этого года перечень стартовых площадок дополнен новыми 17 территориями в семи административных округах. Из них 10 территорий располагаются на месте домов, включенных в программу реновации", – уточнил руководитель ведомства.

Левкин добавил, что в рамках программы реновации новые квартиры получили свыше 26 тысяч человек, всего в стадии расселения находятся 34,3 тысячи горожан. В 2021 году будет продолжена работа по подбору стартовых площадок, помимо этого, планируется обеспечить начало расселения более 30 тысяч жителей.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке столицы под заселение передали 18 новостроек по программе реновации, еще одна находится в эксплуатации. Корпус на улице Фонвизина ввели в эксплуатацию в феврале 2021 года. Кроме того, в СВАО в стадии строительства находится еще 21 объект общей площадью более 240 тысяч квадратных метров.