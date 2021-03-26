Участники программы реновации начали переезд в новый дом на Волгоградском проспекте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве в районе Кузьминки началось расселение жильцов по программе реновации. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

25 марта новые квартиры получили уже более 200 жителей. Сегодня стартовало их расселение. Как отметили в ведомстве, под заселение передано шесть новых корпусов.

Площадь новостройки на Волгоградском проспекте составляет более 8 тысяч квадратных метров. Дом рассчитан на 141 квартиру: 46 однокомнатных, 76 двухкомнатных и 19 трехкомнатных.

Ранее по программе реновации началось расселение жильцов 226 домов, при этом почти треть из них уже полностью переехала. Большинство расселенных домов находится в центре столицы, а также на юго-западе и западе города. Кроме того, специалисты демонтировали уже 48 домов.