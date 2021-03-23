Дом на 378 квартир построят в Котловке по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Дом на 378 квартир с подземной автостоянкой появится в Котловке по программе реновации, рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
Проект строительства объекта согласован. Новостройка будет состоять из двух корпусов.
Уточняется, что часть квартир оборудуют для комфортной жизни маломобильных граждан. Также будет обустроена двухуровневая наземно-подземная стоянка. Внутренняя отделка помещений будет соответствовать стандартам программы реновации.
Кроме того, в домах организуют комнаты консьержа, колясочные и административно-бытовые помещения.
На прилегающей территории появятся пешеходные зоны, площадки для спорта и отдыха. Во дворах – газоны, деревья, фонари.
Ранее строительство жилого дома по программе реновации началось в столичном районе Нагатинский Затон. В настоящий момент специалисты ведут работы подготовительного периода, а также устанавливают ограждения. Планируется, что здание введут в эксплуатацию в 2023 году.
"Москва сегодня": Собянин осмотрел новостройку, готовую к заселению по программе реновации
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: