Дом на 378 квартир построят в Котловке по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дом на 378 квартир с подземной автостоянкой появится в Котловке по программе реновации, рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Проект строительства объекта согласован. Новостройка будет состоять из двух корпусов.

Уточняется, что часть квартир оборудуют для комфортной жизни маломобильных граждан. Также будет обустроена двухуровневая наземно-подземная стоянка. Внутренняя отделка помещений будет соответствовать стандартам программы реновации.

Кроме того, в домах организуют комнаты консьержа, колясочные и административно-бытовые помещения.

На прилегающей территории появятся пешеходные зоны, площадки для спорта и отдыха. Во дворах – газоны, деревья, фонари.

Ранее строительство жилого дома по программе реновации началось в столичном районе Нагатинский Затон. В настоящий момент специалисты ведут работы подготовительного периода, а также устанавливают ограждения. Планируется, что здание введут в эксплуатацию в 2023 году.

