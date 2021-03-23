Жилой дом по программе реновации построят в районе Нагатинский Затон

15:47
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Строительство жилого дома по программе реновации началось в столичном районе Нагатинский затон. Об этом сообщил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, новостройка появится по адресу улица Судостроительная, дом 15. В настоящие момент специалисты ведут работы подготовительного периода, а также устанавливают ограждения. Планируется, что здание введут в эксплуатацию в 2023 году.
Уточняется, что дом на 110 квартир будет состоять из четырех секций переменной этажности. Фасады новостройки облицуют клинкерной плиткой, на них установят корзины для кондиционеров. Помимо этого, предусмотрена установка грузопассажирских лифтов.
В вестибюле разместят колясочную, комнату консьержа с санитарным узлом, кладовую для уборочного инвентаря, а также зону размещения почтовых ящиков. Придомовую территорию благоустроят.
Ранее сообщалось, что по программе реновации началось расселение жильцов 226 домов, при этом почти треть из них уже полностью переехала. Большинство расселенных домов находится в центре столицы, а также на юго-западе и западе города. Кроме того, специалисты демонтировали уже 48 домов.
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