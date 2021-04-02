Четыре новостройки по программе реновации ввели в Москве за последние 10 дней

16:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Четыре новых дома по программе реновации ввели в Москве за последние 10 дней. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Уточняется, что речь идет о новостройках на Ереванской, Новощукинской, Флотской улицах, а также на улице Плеханова.
"Таким образом, с начала реализации программы в городе построено и введено в эксплуатацию 107 домов площадью 1,3 миллиона квадратных метров, 82 из них уже переданы под заселение", – рассказал Бочкарев.
По его словам, сейчас строят 177 домов, проектируются еще 98, демонтированы – 49.
"На сегодняшний день начато расселение 34,9 тысячи жителей из 227 домов. Уже успели отпраздновать новоселье в своих новых квартирах 26,9 тысячи жителей", – отметил Бочкарев.
Ранее стало известно, что в Бескудниковском районе столицы в рамках программы реновации построят дом на 209 квартир, его планируют ввести в эксплуатацию до конца 2022 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: