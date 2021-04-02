Четыре новостройки по программе реновации ввели в Москве за последние 10 дней

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Четыре новых дома по программе реновации ввели в Москве за последние 10 дней. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Уточняется, что речь идет о новостройках на Ереванской, Новощукинской, Флотской улицах, а также на улице Плеханова.

"Таким образом, с начала реализации программы в городе построено и введено в эксплуатацию 107 домов площадью 1,3 миллиона квадратных метров, 82 из них уже переданы под заселение", – рассказал Бочкарев.

По его словам, сейчас строят 177 домов, проектируются еще 98, демонтированы – 49.

"На сегодняшний день начато расселение 34,9 тысячи жителей из 227 домов. Уже успели отпраздновать новоселье в своих новых квартирах 26,9 тысячи жителей", – отметил Бочкарев.

Ранее стало известно, что в Бескудниковском районе столицы в рамках программы реновации построят дом на 209 квартир, его планируют ввести в эксплуатацию до конца 2022 года.