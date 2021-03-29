Жилой дом построили по программе реновации в Царицыне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Завершено строительство жилого дома по программе реновации в столичном районе Царицыно. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что новостройка находится по адресу улица Ереванская, владение 6. Всего в доме 239 квартир, среди которых 32 однокомнатные, 148 двухкомнатных, а также 59 трехкомнатных.

Дом оборудовали автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов, системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией. На первом этаже разместят вестибюль, лифтовой холл, комнату дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, а также зону почтовых ящиков и технические помещения. Кроме того, для владельцев авто оборудовали подземную одноуровневую парковку и открытую плоскостную стоянку.

Территорию около жилого дома благоустроили. Так, здесь появились детская игровая площадка и площадки для отдыха.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Кузьминки по программе реновации началось расселение жителей дома на Жигулевской улице. Новостройка на Волгоградском проспекте была сдана в эксплуатацию в конце прошлого года. Площадь жилых помещений составляет более восьми тысяч квадратных метров.