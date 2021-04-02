Дом по программе реновации введут в Бескудниковском районе до конца 2022 года

12:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Бескудниковском районе столицы в рамках программы реновации построят дом на 209 квартир, его планируют ввести в эксплуатацию до конца 2022 года, сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.
"В Бескудниковском районе по адресу Бескудниковский бульвар, владение 52, в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время идет устройство шпунтового ограждения котлована и вынос инженерных сетей", – заявил руководитель департамента Рафик Загрутдинов, которого цитирует пресс-служба.
Отмечается, что конструкция дома предусматривает применение системы вентилируемого фасада из фиброцементных панелей и клинкерной плитки. На нем будут установлены корзины под кондиционеры, а первый этаж здания получит витражное остекление.
Из 209 квартир в жилом доме будет 144 двухкомнатные, 34 однокомнатные и 31 трехкомнатная общей площадью более 12 тысяч 346 квадратных метров. В департаменте уточнили, что пять квартир будут адаптированы под маломобильных жильцов: в них установят специальную сантехнику и обустроят коридоры увеличенной ширины.
"Первый этаж будет нежилым – здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части разместятся колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Проектом дома предусмотрена установка пассажирских лифтов грузоподъемностью 1 тысяча килограммов и 400 килограммов", – говорится в сообщении.
Двор дома благоустроят и озеленят, в том числе там построят спортивную и детскую площадки.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Кузьминки по программе реновации началось расселение жителей дома на Жигулевской улице. Новостройка на Волгоградском проспекте была сдана в эксплуатацию в конце прошлого года. Площадь жилых помещений составляет более восьми тысяч квадратных метров.
"Москва сегодня": Собянин осмотрел новостройку, готовую к заселению по программе реновации
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