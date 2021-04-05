Дом по программе реновации на 150 квартир начали строить в Кузьминках

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В столичном районе Кузьминки началось строительство жилого дома по программе реновации. Отмечается, что новостройка с подземной парковкой появится по адресу Волгоградский проспект, владение 155, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам главы департамента строительства Рафига Загрутдинова, на данный момент специалисты ведут подготовительные работы, а также устанавливают ограждения.

"Ввести дом в эксплуатацию планируется в 2023 году", – отметил руководитель ведомства.

Здание рассчитано на 150 квартир – из них 30 однокомнатных, 90 двухкомнатных и 30 трехкомнатных. Их общая площадь составит свыше 8,5 тысячи квадратных метров.

Кроме того, фасады новостройки облицуют керамическим кирпичом, на них будут установлены корзины под кондиционеры, а лоджии остеклят. В вестибюле жилой части оборудуют колясочную, комнату консьержа, кладовую для уборочного инвентаря, разместят почтовые ящики.

Ранее сообщалось, что жилой дом построят в столичном районе Котловка по программе реновации. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, фасады новостройки будут оформлены с использованием плитки с мраморной крошкой "под кирпич".