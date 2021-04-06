Дом на 506 квартир ввели в эксплуатацию в ЖК "Переделкино Ближнее" в ТиНАО

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В жилом комплексе "Переделкино Ближнее" в ТиНАО ввели в эксплуатацию дом на 506 квартир. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы.

"Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса К1 на 506 квартир в жилом комплексе "Переделкино Ближнее" в ТиНАО", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что расположен ЖК в деревне Рассказовке поселения Внуковского. Первые этажи жилого дома займут административно-офисные помещения, магазины, аптеки. Хранить сезонные вещи жильцы смогут в индивидуальных кладовых.

Прилегающая территория обустроена. Предусмотрены детские площадки, прогулочные зоны и гостевые парковки. Все работы по строительству и благоустройству ведутся за счет средств инвестора.

Лабораторно-инструментальные исследования качества работ и применяемых материалов выполнили специалисты ГБУ "Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве". Все выявленные нарушения были устранены в срок.

Ранее сообщалось о планах по строительству жилого дома в районе Котловка по программе реновации. Здание будет состоять из двух корпусов переменной этажности, объединенных общим стилобатом.