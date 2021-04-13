Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин утвердил проекты благоустройства улицы Сергия Радонежского и ТПУ "Черкизово", сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

В данный момент улица Сергия Радонежского является продолжением вылетной магистрали шоссе Энтузиастов и представляет собой городскую дорогу с восьмью полосами движения.

"Улица некомфортна для пешеходов, пересечение проезжей части затруднено из-за отсутствия переходов. А существующие подземные пешеходные переходы на Андроньевской площади и площади Рогожской Заставы неудобны для маломобильных граждан", – говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках благоустройства специалисты проложат вдоль тротуара двухпутную трамвайную линию длиной 690 метров. Также будет обустроен остановочный пункт и наземный переход в районе улицы Малой Андроньевской.

Ранее сообщалось, что в Москве начались работы по благоустройству Садовнической набережной и улицы и Раушских переулков.