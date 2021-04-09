Здание начальной школы на проспекте Андропова облицуют керамогранитной плиткой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На проспекте Андропова построят трехэтажный блок начальных классов, совмещенный с детским садом, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Образовательное учреждение будет рассчитано на 150 мест в блоке начальных классов и на 50 мест в детском саду. Внешний вид здания будет сдержанным и лаконичным. Его облицуют керамогранитной плиткой, которая создаст приятный глазу градиент.

"Вместе с декоративными элементами и большими окнами мы получили качественный проект, дополняющий городскую среду в этом районе", – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В строении площадью около 3,8 тысячи квадратных метров расположатся групповые ячейки, универсальные и специализированные классы, а также столовая, медицинский блок, рекреации, игровая для групп продленного дня, спортивный и музыкальный залы.

Территорию дополнительно озеленят и благоустроят. Для занятий спортом и прогулок групп детского сада обустроят площадки, покрытые резиновой крошкой. Свободную территорию озеленят, на ней высадят кустарники и деревья. Там же расположится пергола, обозначающая место для общего отдыха.

Ранее в столичном районе Соколиная Гора ввели в эксплуатацию детский сад на 205 мест. Учреждение находится по адресу улица Вольная, дом 28. Площадь трехэтажного здания составляет порядка четырех тысяч квадратных метров.

Около деревни Лужки в ТиНАО построят коттеджный поселок с детским садом. Планируется строительство садика суммарной поэтажной площадью 2,4 тысячи квадратных метров, который смогут посещать 100 малышей.