Здание начальной школы на проспекте Андропова облицуют керамогранитной плиткой

09:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
На проспекте Андропова построят трехэтажный блок начальных классов, совмещенный с детским садом, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Образовательное учреждение будет рассчитано на 150 мест в блоке начальных классов и на 50 мест в детском саду. Внешний вид здания будет сдержанным и лаконичным. Его облицуют керамогранитной плиткой, которая создаст приятный глазу градиент.
"Вместе с декоративными элементами и большими окнами мы получили качественный проект, дополняющий городскую среду в этом районе", – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
В строении площадью около 3,8 тысячи квадратных метров расположатся групповые ячейки, универсальные и специализированные классы, а также столовая, медицинский блок, рекреации, игровая для групп продленного дня, спортивный и музыкальный залы.
Территорию дополнительно озеленят и благоустроят. Для занятий спортом и прогулок групп детского сада обустроят площадки, покрытые резиновой крошкой. Свободную территорию озеленят, на ней высадят кустарники и деревья. Там же расположится пергола, обозначающая место для общего отдыха.
Ранее в столичном районе Соколиная Гора ввели в эксплуатацию детский сад на 205 мест. Учреждение находится по адресу улица Вольная, дом 28. Площадь трехэтажного здания составляет порядка четырех тысяч квадратных метров.
Около деревни Лужки в ТиНАО построят коттеджный поселок с детским садом. Планируется строительство садика суммарной поэтажной площадью 2,4 тысячи квадратных метров, который смогут посещать 100 малышей.
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