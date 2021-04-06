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Город

18:30

Детский сад ввели в эксплуатацию в районе Соколиная Гора

город

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В столичном районе Соколиная Гора ввели в эксплуатацию детский сад на 205 мест. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

Уточняется, что учреждение находится по адресу улица Вольная, дом 28. Площадь трехэтажного здания составляет порядка четырех тысяч квадратных метров.

Известно, что групповые помещения запроектировали отдельными блоками, в их составе предусмотрены игровые, спальни, раздевалки, буфетные и туалетные. Также в детском саду разместят медицинский блок, а для занятий с детьми с нарушениями речи откроют кабинет логопеда и кабинет психолога.

Ранее сообщалось, что в поселении Щаповском в ТиНАО планируют построить современную школу с детским садом.

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