Школа на тысячу мест появится в Даниловском районе

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На юге Москвы построят школу для тысячи учеников. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

По словам председателя ведомства Анастасии Пятовой, образовательное учреждение будет находиться по адресу улица Восточная, дом 4А. Общая площадь территории, на которой планируют построить школу, составляет 2,28 гектара.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Нагатинский Затон построят начальную школу с детсадом. Уточняется, что соцобъект будет находиться по адресу проспект Андропова, владение 9/2.