Начальную школу с детским садом построят в Нагатинском Затоне

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В столичном районе Нагатинский Затон построят начальную школу с детсадом. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Соцобъект будет находиться по адресу проспект Андропова, владение 9/2.
"Дошкольная образовательная организация запроектирована на 50 воспитанников: по одной группе для детей старшего и подготовительного возрастов. Кроме того, в здании расположится блок начальных классов, рассчитанный на 150 мест: по две параллели для первых – вторых классов и одна параллель для третьих – четвертых классов", – уточнил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
Планируется, что учебное заведение приспособят для комфортного обучения детей с ограниченными возможностями. В групповых ячейках детсада оборудуют раздевалки, комнаты, спальни, буфет и туалеты.
В начальной школе сделают шесть учебных кабинетов. Во время проведения общешкольных мероприятий спортзал будет трансформироваться при помощи телескопической системы кресел в актовый зал на 90 мест.
В составе блока медицинских помещений сделают кабинеты врача и процедурную, а также прививочную и санитарный узел.
Территорию образовательного учреждения благоустроят. В частности, будут установлены скамейки, ограждения, разобьют газоны, высадят деревья, а также кустарники.
Ранее Сергей Собянин рассказал о строительстве образовательных учреждений столицы. Градоначальник отметил, что уже построили школу в Левобережном.
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