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15:46

В столице планируется достроить 28 школ и детских садов до конца года – Собянин

мэр Москвы город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице до конца текущего года планируется достроить 28 школ и детских садов, сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"В том числе школы в Савеловском районе и Некрасовке, два блока начальных классов в Кузьминках и Щербинке, школу на 550 мест в Останкинском районе", – написал градоначальник.

Мэр отметил, что большую и удобную школу в Левобережном районе уже достроили. Там организовали спортзал и отдельные входы для учеников младших и старших классов.

По его словам, верхний этаж здания отвели под "умную школу" с медицинскими и IT-классами, научным театром.

"В Москве в садики, школы и колледжи ходят более 1,5 миллиона детей, и каждому хочется дать хорошее образование в комфортных условиях", – добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что детсады, школы и поликлинику построят на месте бывшей промзоны Грайвороново. На территории уже сданы в эксплуатацию дома в пяти жилых комплексах общей площадью 450 тысяч квадратных метров.

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