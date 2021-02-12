Школу-трансформер на 300 учеников построили в Южном Бутове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Южном Бутове завершили строительство начальной школы, которая может трансформироваться в детский сад. Об этом заявили в Мосгосстройнадзоре.

Уточняется, что образовательное учреждение расположено на улице Брусилова на территории школы № 2109 "Алые паруса". Трехэтажное здание-трансформер сможет поменять назначение в зависимости от демографической ситуации в районе.

В Мосгосстройнадзоре рассказали, что во время трансформации в детсад помещения классов превратятся в групповые ячейки. При этом актовый зал станет музыкальным залом.

"По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации", – уточнили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время продолжается подготовка документов, необходимых для ввода здания в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что детсады, школы и поликлинику построят на месте бывшей промзоны Грайвороново. На территории уже сданы в эксплуатацию дома в пяти жилых комплексах общей площадью 450 тысяч квадратных метров.