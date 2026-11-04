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04 ноября, 11:21

Политика

Суд Москвы заочно арестовал генерала ВСУ Баргилевича

Фото: mod.gov.ua

Столичный суд заочно арестовал генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолия Баргилевича. Его обвиняют в применении запрещенных средств и методов ведения войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Апелляционная инстанция это постановление отменять не стала.

Причастность офицера к организации преступлений на территории Донбасса установили в рамках расследования уголовного дела о жестоком обращении с гражданским населением и применении ВСУ запрещенных средств и методов ведения войны.

По информации СК России, начиная с апреля 2014 года Баргилевич, находясь среди других высокопоставленных военных и политических деятелей Украины, исполнял разные командные функции и принимал участие в карательных военизированных акциях на территории Донбасса. В период с февраля 2024 по март 2025 года на посту начальника Генштаба ВСУ он обеспечивал организацию и планирование таких операций.

Правоохранители отмечали, что генерал-лейтенант отдавал подчиненным преступные приказы о применении вооружения с высокими поражающими свойствами. Следствием этого стала массовая гибель и ранения мирных людей, включая детей.

В отношении Баргилевича вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, он объявлен в международный розыск.

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