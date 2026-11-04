Казахстан будет ждать от России ответ по возобновлению экспорта нефти по "Дружбе"

Фото: ТАСС/EPA/CLEMENS BILAN

Казахстан ждет от России ответа по возобновлению экспорта своей нефти по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов на брифинге в правительстве, передает РИА Новости.

Министр отметил, что официальный запрос он адресовал лично, тет-а-тет. Запрос передан.

"У нас такая техническая возможность (экспорта казахстанской нефти по "Дружбе". – Прим. ред.) есть. Ожидаем ответ от российской стороны", – сказал Аккенженов.

В конце апреля Аккенженов сказал, что Казахстан получил неофициальную информацию о невозможности транспортировать топливо по "Дружбе". После прекращения прокачки по нефтепроводу в Кремле заверили, что Россия обеспечит альтернативные маршруты для транспортировки нефти.