Скончался заслуженный артист России Владимир Григорьев

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Заслуженный артист России Владимир Григорьев умер на 75-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Московского драматического театра имени Пушкина.

Григорьев скончался 3 ноября. В театре выразили искренние соболезнования родным артиста.

"Для нас это невосполнимая утрата", – говорится в сообщении.

О дате и времени прощания в театре пообещали сообщить дополнительно. Причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность, о чем РИА Новости рассказали в окружении Григорьева.

Григорьев родился 26 августа 1952 года в Волгограде. В Театр Пушкина он пришел в 1975 году, еще студентом выпускного курса ГИТИСа. Тогда режиссер Алексей Говорухо пригласил его на роль в спектакль "Разбойники".

В день вручения дипломов начинающий артист уже находился на гастролях с театром, на сцене которого впоследствии прослужил более полувека. Среди его работ – Роллер в "Разбойниках", Шансонье в "Блэзе", Попугай в "Острове сокровищ", Инквизитор в "Жанне Д'Арк", Антонио в "Великой магии" и другие роли.

