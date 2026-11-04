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04 ноября, 10:48

Мэр Москвы

Собянин: продолжим благоустраивать улицы и общественные пространства Москвы

Фото: foto.mos.ru

Москва в ближайшие три года направит из бюджета 651 миллиард рублей на формирование качественной городской среды для жизни, ведения бизнеса и увеличения туристических потоков. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По словам градоначальника, в столице продолжат благоустраивать улицы, приводить в порядок значимые общественные пространства и вылетные магистрали, а также обновлять сети городского освещения.

В планах также создание инклюзивной городской среды, озеленение мегаполиса и благоустройство водных объектов. Этим направлениям, как и в предыдущие годы, уделят большое внимание, подчеркнул мэр.

На 2027–2029 годы запланированы развитие городских инженерных коммуникаций в районах комплексной жилой застройки и на территории ТиНАО, строительство кабельных и коммуникационных коллекторов для инженерных сетей. Кроме того, предстоит реконструировать объекты газо- и водоснабжения, очистные сооружения и канализационные сети.

Ранее в районе Замоскворечье благоустроили Стремянной переулок. Работы затронули более 12 тысяч квадратных метров. Специалисты заменили трубы инженерных коммуникаций, обновили покрытие проезжей части, привели в порядок тротуары и пешеходные переходы.

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