Школу с детским садом планируют построить в поселении Щаповском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В поселении Щаповском в ТиНАО планируют построить современную школу с детским садом, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, в здании разместят учебные классы, залы для занятий музыкой, рисованием, утренников. Также там будут предусмотрены помещения для кружков и секций. Во дворе школы оборудуют площадки для игр и занятий спортом.

Руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин рассказал, что вся возводимая социальная инфраструктура соответствуют требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды.

"Напомню, что инфраструктурные объекты строятся по индивидуальным проектам, отличаются оригинальным дизайном, удобным и функциональным внутренним пространством, высочайшим уровнем комфорта", – приводятся в материале слова Жидкина.

Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в настоящее время 75% районов столицы обеспечены необходимыми соцобъектами в шаговой доступности от жилья, а до конца текущего года планируется построить 73 социальных объекта.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Нагатинский Затон построят начальную школу с детсадом. Уточняется, что соцобъект будет находиться по адресу проспект Андропова, владение 9/2. В начальной школе сделают шесть учебных кабинетов. Во время проведения общешкольных мероприятий спортзал будет трансформироваться при помощи телескопической системы кресел в актовый зал на 90 мест.

