В ТиНАО появится коттеджный поселок с детским садом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Около деревни Лужки в ТиНАО построят коттеджный поселок с детским садом. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

По словам председателя ведомства Анастасии Пятовой, учреждение на территории площадью 17,7 гектара появится в поселке Михайлово-Ярцевское. Кроме того, предусмотрены объекты индивидуального жилищного строительства суммарной поэтажной площадью 50,9 тысячи квадратных метров.

Помимо этого, здесь планируется строительство детского сада суммарной поэтажной площадью 2, 4 тысячи квадратных метров, который смогут посещать 100 малышей.

Ранее сообщалось, что школу на 300 учеников, которая по планировке напоминает самолет, построили в столичном районе Крылатское.