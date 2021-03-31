"Школу-самолет" на 300 мест построили в Крылатском

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Школу на 300 учеников, которая по планировке напоминает самолет, построили в столичном районе Крылатское. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"На западе столицы в районе Крылатское построена и готовится к вводу в эксплуатацию общеобразовательная школа на 300 мест, которая по своей планировочной структуре напоминает самолет. Общая площадь трехэтажного здания с одним подземным этажом, которое появилось по адресу Рублевское шоссе дом 70, строение 4, составляет около 6,7 тысячи квадратных метров", – рассказал Левкин, которого цитирует пресс-служба департамента.

Глава ведомства указал, что в школе кроме специализированных классов по предметам также будут функционировать медблок, обеденный и актовый залы, мастерские, а также небольшой блок начальных классов.

По его словам, здание органично впишется в общую картину местной застройки, а его планировка раскрывает тему детства. Школа войдет в состав нового ЖК, который строится на внебюджетные средства. Помимо нее, инвестор передаст городу детский сад на 125 мест, отметил глава департамента.

"Кроме того, сейчас здесь строится физкультурно-оздоровительный центр общей площадью 4,7 тысячи квадратных метров После окончания строительства ФОК останется в собственности компании застройщика", – пояснил Левкин.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Нагатинский Затон построят начальную школу с детсадом. Уточняется, что соцобъект будет находиться по адресу проспект Андропова, владение 9/2.