В Москве благоустроят Садовническую набережную и Раушские переулки

08:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве начались работы по благоустройству Садовнических набережной и улицы и Раушских переулков, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы в своем телеграм-канале.
"Благоустройство территории проводится в рамках комплексной задачи формирования комфортной городской среды, в том числе вдоль Москвы-реки. Основная цель – создать на набережных удобную прогулочную зону, раскрыть их рекреационный потенциал, сохранив при этом транзитную функцию", – прокомментировал заммэра Москвы Петр Бирюков.
В рамках запланированных работ порядка 11 тысяч метров "воздушных" проводов уберут в кабельную канализацию, тротуары замостят гранитной плитой, на дороге заменят асфальт. Также специалисты обустроят ливневую канализацию и установят 80 дождеприемных решеток.
Кроме того, планируется установить 8 остановок, а также высадить более 70 деревьев-крупномеров, разбить новые газоны и установить порядка 320 новых фонарей с энергосберегающими лампами.
Основные работы планируется завершить в августе 2021 года.
Ранее сообщалось, что пешеходное пространство появится в зоне апарт-отеля "Дом с бассейном" и сквера в Мещанском районе в центре Москвы. Согласно проекту, на объекте появится ландшафтное освещение. Апарт-отель подсветят, также специалисты проведут мощение дорожек и озеленение вдоль них.
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