Пешеходные маршруты с ландшафтной подсветкой появятся на Сретенке

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пешеходное пространство появится в зоне апарт-отеля "Дом с бассейном" и сквера в Мещанском районе в центре Москвы. Концепцию благоустройства готовит "Главстрой" и специалисты по ландшафтному дизайну, сообщает пресс-служба компании.
Согласно проекту, на объекте появится ландшафтное освещение. Апарт-отель подсветят, также специалисты проведут мощение дорожек и озеленение вдоль них.
Кроме того, на территории, которая входит в границы участка компании и прилегает к городскому скверу, появятся массивы кустарников и многолетников.
Ранее сообщалось, что проект благоустройства территории, прилегающей к Киевскому вокзалу, предусматривает появление комплекса навесов "сухие ноги". Монтаж двух навесов уже стартовал. На время проведения работ места высадки и посадки пассажиров нескольких автобусных маршрутов перенесли на соседние остановки.