На площади Киевского вокзала появятся навесы "сухие ноги"

Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

Проект благоустройства территории, прилегающей к Киевскому вокзалу, предусматривает появление комплекса навесов "сухие ноги". Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"Девять навесов общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров установят по всей территории площади Киевского вокзала. Конструкции защитят от осадков пассажиров, приезжающих на Киевский вокзал, во время пересадки на метро, наземный общественный транспорт или такси", – говорится в сообщении.

Высота навесов составляет порядка 4 метров, ширина – от 4 до 5 метров. Они изготовлены из металла и облицованы алюминиевыми декоративными панелями. Навесы оборудуют светодиодным освещением и инфракрасным подогревом, а под ними установят скамейки и информационные пилоны с указанием маршрутов.

Монтаж двух навесов уже стартовал. На время проведения работ места высадки и посадки пассажиров нескольких автобусных маршрутов перенесли на соседние остановки. Сориентироваться помогут информационные щиты. Изменений в движении автотранспорта нет.

Работы по благоустройству в районе Дорогомилово стартовали в 2019 году. Они проходят в несколько этапов.

Как ранее рассказал заместитель мэра Петр Бирюков, основная задача благоустройства – раскрыть потенциал этой территории, сделать ее более комфортной как для местных жителей, так и для пассажиров, прибывающих на Киевский вокзал или уезжающих оттуда.

В 2019 году были выполнены работы по благоустройству площади Киевского вокзала, Дорогомиловской, Киевской и других улиц.

На следующем этапе, в 2020 году, в границы благоустройства попали Бережковская набережная и набережная Тараса Шевченко.

В этом году планируется закончить высадку зеленых насаждений и установку малых архитектурных форм, оборудовать три детских и одну спортивную площадку.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории в районе станции Новохохловская МЦД-2. Проектом предусмотрена частичная реконструкция Автомобильного проезда и строительство нового проезда для подвоза пассажиров к станции.