Завершено благоустройство улиц у Киевского вокзала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В районе Дорогомилово завершены основные работы по благоустройству прилегающих к Киевскому вокзалу улиц. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что специалисты приводили в порядок набережные Бережковскую и Тараса Шевченко, Украинский бульвар, а также 1-ю и 2-ю Бородинские улицы. Бирюков напомнил, что благоустройство набережных является одним из приоритетных направлений властей.

По его словам, на набережных Бережковской и Тараса Шевченко появились велодорожки, протяженность которых составляет 374 метра и 660 метров соответственно. На этих территориях все кабели убрали под землю в рамках реализации проекта "Чистое небо".

Отмечается, что благоустройство в районе Дорогомилово является продолжением прошлогоднего проекта создания комфортного общественного пространства в районе Киевского вокзала. Главной задачей проекта является раскрытие потенциала территории, сделав ее более комфортной для местных и приезжих жителей.

В районе появились новые широкие тротуары, установлены почти 450 новых фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными лампами, а также размещены два остановочных павильона с зарядками для телефонов и Wi-Fi. В следующем году там оборудуют спортивные и детские площадки, высадят 120 деревьев и свыше двух тысяч кустарников.

Ранее Сергей Собянин рассказал о благоустройстве района Левобережного. Он подчеркнул, что в последние годы в Левобережном был открыт ФОК "Речной" и филиал 45-й поликлиники, а также завершается строительство школы на 1,9 тысячи мест.

